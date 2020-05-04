В Находке развернут еще один госпиталь для больных COVID-19

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В Находке в течение двух-трех дней развернут дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, госпиталь будет на базе детско-спортивного комплекса «Водник». Места будут предназначены для людей с легкой формой COVID-19.

Сообщается, что кровати для пациентов разместят в спортзале, в других помещениях будут раздевалки для медперсонала.

Оборудование доставят в госпиталь сотрудники главка МЧС по региону и краевого министерства по делам ГО и ЧС.

По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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