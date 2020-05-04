Более 50% случаев COVID-2019 были выявлены активно у контактных лиц
Среди выявленных за сутки новых случаев коронавируса 5352 были обнаружены активно, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Таким образом, 50,6% случаев найдены среди лиц, которые ранее контактировали с зараженными. У них не было клинических проявлений болезни.
За последние сутки в России выявлено 10 581 случай COVID-2019 в 82 регионах, 76 человек умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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