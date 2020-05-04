Более 50% случаев COVID-2019 были выявлены активно у контактных лиц

<img src="//img.gazeta.ru/files3/787/13062787/Depositphotos_352488138_xl-2015-pic905-895x505-68921.jpg">

Среди выявленных за сутки новых случаев коронавируса 5352 были обнаружены активно, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, 50,6% случаев найдены среди лиц, которые ранее контактировали с зараженными. У них не было клинических проявлений болезни.

За последние сутки в России выявлено 10 581 случай COVID-2019 в 82 регионах, 76 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тепло на самоизоляции: какая погода ждет россиян в мае

— Попова заявила о невозможности полностью ограничить распространение COVID-2019

— Еще 544 пациента вылечились от COVID-19 в Москве