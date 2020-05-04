В Мексике за сутки выявили почти 1,4 тысячи новых случаев COVID-19

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В Мексике за сутки власти выявили 1 383 новых случая заражения коронавирусом, скончались 93 пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гателя.

«За 24 часа зарегистрированы 1383 новых случая COVID-19», — заявил замминистра.

Он также отметил, что, по данным мексиканских врачей, организм здорового человека, как правило, побеждает инфекцию за две недели. Большее время лечения приходится только на тяжелые случаи.

В настоящее время в Мексике зафиксировано 23 471 случай заражения вирусом COVID-19, с начала пандемии погибли 2 154 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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