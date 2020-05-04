Трамп заявил, что будет благодарен любой стране за создание вакцины от COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил, что будет благодарен любой стране мира, которая разработает вакцину от коронавируса раньше Соединенных Штатов, сообщает телеканал Fox News.

«Я просто хочу, чтобы появилась вакцина, которая помогает. Если это сможет сделать другая страна, то я сниму перед ними шляпу <...> Наша страна нуждается в этой вакцине», — сказал Трамп.

Он также отметил, что такой подход, в целом, не свойственен. По его словам, в настоящее время США активно сотрудничает со специалистами из Великобритании и Австралии по вопросу разработки вакцины.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса должна появиться в Соединенных Штатах не позднее декабря 2020 года.

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