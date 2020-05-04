Землетрясение в 4,3 балла произошло в Азербайджане
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 4,3 балла на территории Азербайджана в районе 5 километров от границы с Грузией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.
По информации специалистов, источник толчков находился на глубине более чем в 27 километров. Землетрясение было зафиксировано в районе полуночи по тбилисскому времени.
В настоящий момент данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
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