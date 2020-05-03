Более 3,5 млн заражений COVID-19 выявлено в мире

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Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 во всем мире получили 3 555 338 граждан. Об этом сообщает портал Worldometrics.

Кроме того, жертвами заболевания за время пандемии стал 247 631 пациент.

Излечившимися от коронавирусной инфекции в мире числятся 1 150 482 человека.

На данный момент число активных COVID-инфицированных составляет 2 157 225 граждан, из которых 50 041 пациент находится в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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