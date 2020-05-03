В Белоруссии спрогнозировали конец эпидемии COVID-19 в стране к 14 августа

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Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич рассказал, когда в стране ожидается завершение эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Белоруссия 1».

По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит к 20-м числам мая.

Он отметил, что снижение числа новых зараженных будет происходить к середине июля.

«Даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар – это 14 августа», — заключил Сущевич.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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