В Белоруссии спрогнозировали конец эпидемии COVID-19 в стране к 14 августа
Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич рассказал, когда в стране ожидается завершение эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Белоруссия 1».
По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит к 20-м числам мая.
Он отметил, что снижение числа новых зараженных будет происходить к середине июля.
«Даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар – это 14 августа», — заключил Сущевич.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом выросло на 877
— Лукашенко рассказал о желании политиков из РФ приехать на парад в Минск