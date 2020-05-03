В Москве усилен контроль за дезинфекцией подъездов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уведомил, что в столице усилен контроль за дезинфекцией подъездов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, службы городского хозяйства усилили мониторинг обращений в социальных сетях и на прочих платформах от столичных жителей о некачественной дезинфекции.

«Жалобы жителей обрабатываются в оперативном режиме», — отметил Бирюков.

Он также рассказал, что обнаружив нарушение дезинфекции, нужно незамедлительно обратиться в Мосжилинспекцию, которая контролирует исполнение «всех регламентных процедур».

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