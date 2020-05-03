Жертвами коронавируса во Франции стали почти 25 тысяч пациентов
Во Франции за сутки от коронавируса скончались 135 пациентов. Об этом сообщает портал Jeanmarcmorandini.com.
Общее число летальных исходов за время пандемии возросло в стране до 24 895.
Среди них 15 583 человека скончались в больницах, а остальные — в социальных и медико-социальных учреждениях.
Положительный результат анализов на коронавирус получили за сутки 345 человек, число находящихся в больнице пациентов поднялось до 25 815.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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