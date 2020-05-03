Жертвами коронавируса во Франции стали почти 25 тысяч пациентов

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Во Франции за сутки от коронавируса скончались 135 пациентов. Об этом сообщает портал Jeanmarcmorandini.com.

Общее число летальных исходов за время пандемии возросло в стране до 24 895.

Среди них 15 583 человека скончались в больницах, а остальные — в социальных и медико-социальных учреждениях.

Положительный результат анализов на коронавирус получили за сутки 345 человек, число находящихся в больнице пациентов поднялось до 25 815.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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