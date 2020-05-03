Россияне на 2 — 3% увеличили потребление алкоголя в период самоизоляции

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте потребления алкоголя в период самоизоляции. Об этом он рассказал в эфире «России 24».

Он уточнил, что данный показатель поднялся на 2 — 3%.

При этом министр напомнил, что алкоголь негативно влияет на иммунитет при лечении вирусной и коронавирусной инфекции.

«Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 мл алкоголя укрепят ваш иммунитет», — подчеркнул Мурашко.

Глава ведомства добавил, что алкогольные напитки способствуют обострению хронических заболеваний.

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