Россияне на 2 — 3% увеличили потребление алкоголя в период самоизоляции
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте потребления алкоголя в период самоизоляции. Об этом он рассказал в эфире «России 24».
Он уточнил, что данный показатель поднялся на 2 — 3%.
При этом министр напомнил, что алкоголь негативно влияет на иммунитет при лечении вирусной и коронавирусной инфекции.
«Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 мл алкоголя укрепят ваш иммунитет», — подчеркнул Мурашко.
Глава ведомства добавил, что алкогольные напитки способствуют обострению хронических заболеваний.
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