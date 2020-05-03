Россияне на 2 — 3% увеличили потребление алкоголя в период самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/12744031/upload-Depositphotos_49898979_l-2015-pic905-895x505-71516.jpg">

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте потребления алкоголя в период самоизоляции. Об этом он рассказал в эфире «России 24».

Он уточнил, что данный показатель поднялся на 2 — 3%.

При этом министр напомнил, что алкоголь негативно влияет на иммунитет при лечении вирусной и коронавирусной инфекции.

«Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 мл алкоголя укрепят ваш иммунитет», — подчеркнул Мурашко.

Глава ведомства добавил, что алкогольные напитки способствуют обострению хронических заболеваний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко рассказал, при каком условии может начаться вторая волна COVID-19

— Мурашко: пул тяжелобольных пациентов формируется из самолечащихся россиян

— Эпидемиолог предупредил о способности коронавируса поражать любые органы