От коронавируса в Британии скончались почти 28,5 тысячи пациентов

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В Британии положительный результат теста на коронавирус за сутки получили 4 339 граждан. Об этом сообщает Sky News.

Общее число выявленных случаев заражения поднялось до 186 599.

Кроме того, за сутки число жертв коронавирусной инфекции возросло на 315, до 28 446.

Глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув уточнил, что в воскресенье, 3 мая, в стране было проведено 76 496 тестов на определение коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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