Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии

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К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

По информации агентства, подземные толчки были замечены в 20.54 по местному времени (14.54 мск). Очаг землетрясения был на глубине 10 км под водой.

Сообщается, что в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки ощущались толчки силой до трех баллов.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

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