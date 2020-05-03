Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии
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К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
По информации агентства, подземные толчки были замечены в 20.54 по местному времени (14.54 мск). Очаг землетрясения был на глубине 10 км под водой.
Сообщается, что в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки ощущались толчки силой до трех баллов.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
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