В Марий Эл умер четвертый пациент с коронавирусом

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В Марий Эл умер пожилой мужчина с коронавирусом, что стало четвертой жертвой в регионе, пишет местный оперштаб.

«Умер пожилой мужчина – пациент с тяжелой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент скончался на фоне развития гангрены.

Всего в Марий Эл коронавирусом заразились 668, скончались четверо человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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