Власти Петербурга заинтересовались видео с массовой вечеринки на Крестовском острове

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Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько сотен человек собрались у стадиона «Газпром арена», где танцевали под громкую музыку и курили кальяны.

В ведомстве заявили, что по факту публикации видео будет проведено разбирательство.

Там добавили, что при установлении личностей участников вечеринки, их могут привлечь к административной ответственности.

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