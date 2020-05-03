Власти Петербурга заинтересовались видео с массовой вечеринки на Крестовском острове

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько сотен человек собрались у стадиона «Газпром арена», где танцевали под громкую музыку и курили кальяны.
В ведомстве заявили, что по факту публикации видео будет проведено разбирательство.

Там добавили, что при установлении личностей участников вечеринки, их могут привлечь к административной ответственности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Башкирии полицейские закрыли незаконно работавший ночной клуб

«Пьяненькие были»: полиция разогнала вечеринку в Подмосковье