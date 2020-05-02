Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить ограничительные меры

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для смягчения введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничительных мер. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

Он отметил, что важным условием для постепенного снятия ограничений является снижение нагрузки на сферу здравоохранения.

По его мнению, для смягчения режима самоизоляции необходимо, чтобы Москва располагала запасом прочности для оказания качественной медицинской помощи гражданам.

Градоначальник подчеркнул, что в данном вопросе важна совместная работа населения и властей, в нем не может быть политических интересов.

Собянин добавил, что ослабление карантинных мер может произойти к середине мая.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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