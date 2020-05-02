В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 49 человек

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В Подмосковье от коронавирусной болезни вылечились еще 49 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты были выписаны после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19.

В общей сложности в регионе выписаны 507 пациентов.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,4 млн.

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