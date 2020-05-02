Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Отмечается, что в городе число лабораторных исследований на COVID-19 выросло в 2 раза. Их стали также проводить городские, федеральные и частные лаборатории. Ежедневно проводится более 40 тысяч тестов.
Также в Москве увеличилось количество референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
«Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований на коронавирус», — отмечается в сообщении.
Раньше этим занимался один референс-центр для проверки, из-за чего скорость обработки анализов была ниже.
Помимо этого на прошлой неделе в Москве начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к COVID в организме.
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