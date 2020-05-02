В Москве от коронавируса вылечились 6 374 человека

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/13067695/2020-04-30T070146Z_99188428_RC2VEG9TWN4I_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-27887.jpg">

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 608 человек, общее число выздоровевших достигло 6 374. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По состоянию на пятницу, 1 мая, в Москве зафиксировано 57 300 случаев заражения COVID-19.

Всего в России заболело 114 431 человек, в мире — 3,4 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов

— Собянин: все средства от штрафов в Москве направят на борьбу с COVID

— Реальное число заразившихся COVID-19 в Москве достигает 2% населения