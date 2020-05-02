В Москве от коронавируса вылечились 6 374 человека
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В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 608 человек, общее число выздоровевших достигло 6 374. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По состоянию на пятницу, 1 мая, в Москве зафиксировано 57 300 случаев заражения COVID-19.
Всего в России заболело 114 431 человек, в мире — 3,4 млн.
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