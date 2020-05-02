В России не зафиксировали ни одного повторного случая заражения коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не было обнаружено ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

По ее словам, такие выводы были сделаны, исходя из имеющихся данных.

«На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения», — сказала Попова.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России заразились инфекцией более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, умерли — 1 169.

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