Почти 24,6 тысячи человек скончались от коронавируса во Франции
Во Франции жертвами коронавируса нового типа COVID-19 за сутки стали 218 пациентов. Об этом сообщает Le Parisien.
Так, общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране возросло до 24 594.
Кроме того, 25 887 граждан остаются госпитализированными в результате положительного теста на коронавирус.
Во Франции за сутки COVID-19 заразились 604 человека, за время пандемии всего было зарегистрировано 130 185 случаев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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