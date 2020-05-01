Почти 24,6 тысячи человек скончались от коронавируса во Франции

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Во Франции жертвами коронавируса нового типа COVID-19 за сутки стали 218 пациентов. Об этом сообщает Le Parisien.

Так, общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране возросло до 24 594.

Кроме того, 25 887 граждан остаются госпитализированными в результате положительного теста на коронавирус.

Во Франции за сутки COVID-19 заразились 604 человека, за время пандемии всего было зарегистрировано 130 185 случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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