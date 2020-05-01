Роспотребнадзор объяснил причины поэтапного снятия ограничений в регионах РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему смягчение введенных из-за пандемии коронавируса мер в регионах России будет происходить поэтапно. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее мнению, вариант поэтапного снятия ограничений является «неизбежным».

Она отметила, что выход из режима самоизоляции будет происходить с разной скоростью по всем субъектам России, поскольку «страна очень большая» и ситуация с коронавирусной инфекцией в разных регионах отличается.

Глава ведомства добавила, что на скорость снятия ограничений также влияет разный уровень дисциплины населения отдельного региона.

Попова также призвала россиян продолжать соблюдать установленные меры по борьбе с распространением заболевания, что «безусловно» приведет к улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и регионах России.

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