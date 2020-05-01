Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время Украина «постепенно приближается к пику» заболеваемости, отметил глава государства. Он напомнил, что поэтапное смягчение ограничительных мер в стране запланировано с 11 мая, до этого необходимо соблюдать карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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