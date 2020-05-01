Попова допустила ужесточение ограничений

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Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ужесточение режима самоизоляции населения потребуется, если жители страны не отнесутся ответственно к ограничительным мерам и начнут нарушать установленные правила, заявила Попова.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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