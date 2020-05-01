В Болгарии произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,5 балла на территории Болгарии в 138 км от Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейского сейсмологического центра.
«Около 14.00 <...> зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 11 км от города Пловдива. Глубина очага составила 2 км, магнитуда — 4,5», — говорится в сообщении.
Как сообщили агентству очевидцы события, жители города Пловдив при начале землетрясения начали массово покидать свои дома. В зданиях качались люстры и дрожала мебель.
Сведений о разрушениях и пострадавших в настоящий момент не поступало.
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