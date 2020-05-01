В Пермском крае вандалы подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам
Неизвестные подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам в городе Кунгуре Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информации и общественных связей ГУ МВД по региону.
«Поступило сообщение о том, что ночью неизвестные подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам. По данному факту зарегистрирован материал», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что полиция проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уточняется, что памятник разрушений не получил. При этом на фотографиях, опубликованных в местных СМИ видны следы огня на монументе.
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