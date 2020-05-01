Заразившихся COVID-19 в Белокаменке поместят в изоляцию на морском лайнере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/13066207/RIAN_6230608.HR-pic905-895x505-60243.jpg">

В село Белокаменка Мурманской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, направляется морской лайнер «Принцесса Анастасия». Корабль станет обсерватором для рабочих, заболевших на стройплощадке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Чибиса.

«Лайнер идет в Мурманск, он идет к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, чтобы появились новые мощности, дополнительные возможности для размещения там людей в более комфортных условиях», — сказал Чибис.

Он добавил, что в настоящее время на коронавирус тестируются почти все жители села, где произошла вспышка. Тем не менее в поселении отмечается «большая концентрация людей и их скученность», что ускоряет распространение инфекции.

Круизный паром «Принцесса Анастасия» в обычное время занимается перевозкой пассажиров из Санкт-Петербурга в страны Скандинавии. Он рассчитан на размещение 2,5 тыс. человек.

Вспышку коронавируса зафиксировали на стройплощадке центра строительства морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области. В настоящее время число заболевших на объекте составляет около 1 000 человек. 300 здоровых сотрудников вывезли в Свердловскую область и поместили на карантин в одном из санаториев.

В настоящее время в Мурманской области подтверждено 1 126 случаев заражения коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— COVID-19 обнаружили еще у 114 вахтовиков из Белокаменки

— Более сотни новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Мурманской области