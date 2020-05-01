Карантин на Украине могут смягчить с 11 мая
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Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет смягчить ограничительные меры с 11 мая, сообщает «Интерфакс».
«С 11 мая мы будем делать смягчения, потому, что на сегодня это позволяет ситуация <...> Мы уверены, в будущем наши действия не ухудшат ситуацию», — сказал глава минздрава.
Он добавил, что руководство страны понимает усталость людей от введенного карантина. По его словам, власти страны анализируют ситуацию с коронавирусом ежедневно.
В настоящее время на Украине зафиксирован 10 861 случай заражения коронавирусом, погибли 272 человека.
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