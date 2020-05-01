COVID-19 обнаружили еще у 114 вахтовиков из Белокаменки

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Медики выявили еще 114 случаев заражения у рабочих, эвакуированных на Урал со стройплощадки в селе Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

«В статистику (+114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий <...> и заболевшие из числа персонала учреждения», — сообщили в оперштабе.

Вспышку коронавируса зафиксировали на стройплощадке центра строительства морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области. В настоящее время число заболевших на объекте составляет около 1 000 человек. 300 здоровых сотрудников вывезли в Свердловскую область и поместили на карантин, их разместили в одном из санаториев.

В настоящее время в Мурманской области подтверждено 1 126 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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