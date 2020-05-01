На лечении в больнице в Коммунарке состоят более 520 пациентов
На лечении в московской больнице в Коммунарке находятся 527 пациентов. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.
По его словам, у 520 из указанного числа пациентов диагностирована пневмония, у 316 обнаружена коронавирусная инфекция.
На кислороде вне отделения реанимации и интенсивной терапии находится 151 человек. В ОРИТ — 57.
К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 28 пациентов.
За сутки в больницу поступило 64 пациента. Выписались — 74.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.
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