На лечении в больнице в Коммунарке состоят более 520 пациентов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13019881/RIAN_61870951.HR-pic905-895x505-6086.jpg">

На лечении в московской больнице в Коммунарке находятся 527 пациентов. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, у 520 из указанного числа пациентов диагностирована пневмония, у 316 обнаружена коронавирусная инфекция.

На кислороде вне отделения реанимации и интенсивной терапии находится 151 человек. В ОРИТ — 57.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 28 пациентов.

За сутки в больницу поступило 64 пациента. Выписались — 74.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 3,7 млн тестов на COVID-19 сделано в России

— В Москве от коронавируса вылечились 5766 человек

— Врач рассказала, кто чаще других оказывается в реанимации с COVID-19