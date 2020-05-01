В Южной Корее за сутки зафиксировано девять случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Южной Корее выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

В общем в стране зерегистрировано 10 774 случаев инфицирования COVID-19. При этом 9072 пациента выздоровели.

Всего жертвами коронавируса в Южной Корее стали 248 человек.