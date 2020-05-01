Число случаев заражения COVID-19 в Приморье достигло 430

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Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в Приморском крае увеличилось до 430. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Согласно данным краевых властей, в Приморье зарегистрировано 27 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

При этом 61 пациент с подтвержденным COVID-19 в регионе вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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