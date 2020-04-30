Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

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Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Заявку можно оформить на день, когда она подается или на ближайшие два дня. Главное — сделать это за пять часов до поездки.

Чтобы оформить заявку, нужно войти в личный кабинет или создать его на сайте mos.ru, указать тип пропуска «разовая поездка в иных целях», маршрут, цель и дату поездки, а также свои данные.

Если вы поедете на автомобиле, будет необходимо внести госномер машины. А если на общественном транспорте — номер месячного проездного билета, социальной карты, карты «Тройка» или «Стрелка».

Полученный QR-код стоит обязательно сохранить и быть готовым предъявить его вместе с паспортом.

Также для получения пропуска можно отправить СМС на номер 7377, воспользоваться приложением «Моя Москва» или позвонить по номеру единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

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