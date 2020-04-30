Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел «масочный режим». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в масках должны быть все без исключения.

На Кубани выявлено 1 017 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичей могут обязать носить маски в метро

— В Самарской области ношение маски станет обязательным с 1 мая

— В Калужской области из-за коронавируса ввели «масочный режим»