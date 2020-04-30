Пожар произошел в восьми домах Иркутской области

В городе Зима в Иркутской области пожар произошел в восьми частных домах на территории 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что огонь может перейти на соседние сооружения из-за сильного ветра.

Также ситуацию усугубляет плотная застройка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 20 домов сгорели при пожаре в рыбацком поселке под Воронежем

— Более 70 тысяч человек спасены пожарными в России с начала года

— Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в жилом доме в Ленинградской области