Пожар произошел в восьми домах Иркутской области
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В городе Зима в Иркутской области пожар произошел в восьми частных домах на территории 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что огонь может перейти на соседние сооружения из-за сильного ветра.
Также ситуацию усугубляет плотная застройка.
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