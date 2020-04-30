Число зараженных COVID-19 в ДНР выросло до ста

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Донецкой народной республике достигло 100, за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения ДНР.

Отмечается, что на лечении находятся 86 человек, 11 человек выписаны из больниц по выздоровлению.

Три пациента скончались.

Из-за угрозы распространения коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. С 19 марта в республике все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, сокращены работы кафе и ресторанов, проведение массовых мероприятий, запрещен въезд граждан без регистрации и др.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России за сутки зафиксировали 7099 случаев коронавируса

— В мире от коронавируса вылечились больше миллиона человек

— На Украине число заражений коронавирусом превысило 10 тысяч