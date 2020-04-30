Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 3,2 тысячи

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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Казахстане выросло до 3 205, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны.

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. За все время пандемии на территории страны скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией, 819 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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