В Кремле напомнили о высоком риске второй волны коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/410/12777410/RIAN_3156132.HR-pic905-895x505-92656.jpg">

Риск возникновения второй волны коронавируса нового типа остается высоким, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

На фоне подобной опасности отказ от ограничительных мер требует «очень взвешенных, тщательно продуманных и согласованных со специалистами решений», отметил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что России удалось избежать «итальянского сценария» развития ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

— Песков назвал абсурдом теорию о слежке под прикрытием мер против COVID-19