В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в продаже наркотиков

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Троих полицейских задержали в Щелкове по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Два старших сержанта и один сержант полиции, по предварительным данным, занимались продажей мефедрона. Они реализовывали товар через канал в Telegram и передавали его посредством закладок.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка, у одного из сотрудников был изъят мефедрон весом 50 граммов. Возбуждено уголовное дело и проводится служебная проверка. По ее результатам, полицейских уволят.

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