В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 65 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Таким образом, в столице всего погибли 611, заразились больше 50 тысяч человек. В городе действует режим самоизоляции, запрещающий выходить из дома без необходимости. С 15 апреля для передвижения на личном и общественном транспорте москвичи обязаны оформлять цифровые пропуска.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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