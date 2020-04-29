В Курской области пропал четырехлетний ребенок
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В Курской области исчез четырехлетний ребенок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.
Сообщается, что мальчик сам покинул дом. Заметив это, родители обратились в полицию.
По имеющейся информации, ребенка ищут оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, полиция, сотрудники районной администрации, пожарные, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и два кинологических расчета.
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