В Курской области пропал четырехлетний ребенок

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В Курской области исчез четырехлетний ребенок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Сообщается, что мальчик сам покинул дом. Заметив это, родители обратились в полицию.

По имеющейся информации, ребенка ищут оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, полиция, сотрудники районной администрации, пожарные, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и два кинологических расчета.

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