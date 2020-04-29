Мурашко заявил, что в России ни один новорожденный не заразился коронавирусом

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В России нет ни одного новорожденного, зараженного коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Ни одного новорожденного заболевшего, инфицированного на сегодняшний день нет. Это очень хороший фактически вариант течения этого заболевания, и природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что малыши не болеют из-за иммунитета матери, фитоплацентарного барьера и особенности инфекции.

В России коронавирусом заразились 99 тысяч, скончались 972 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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