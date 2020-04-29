Мишустин рассказал о перспективе открытия российских границ

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действующие ограничения на въезд в Россию для иностранных лиц будут сохранены до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что точной даты открытия российских границ пока нет.

То же самое касается и снятия других ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим многие страны, в том числе и Россия, приняли решение о закрытии воздушных и наземных международных границ с целью предотвращения распространения заболевания.

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