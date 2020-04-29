Приехавшую на вызов скорую закидали камнями в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге скорую помощь, которая приехала на вызов после драки, закидал камнями местный житель. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Сначала у мужчины завязалась словесная перепалка с водителем машины скорой помощи, после этого местный житель начал бросать в скорую камни. В результате инцидента было разбито стекло скорой.

Следователями инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в региональный СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что злоумышленник был задержан. Он ранее находился в розыске по подозрению в причинении телесных повреждений.

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