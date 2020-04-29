Spiegel: Германия продлит ограничения на поездки за границу

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Немецкие власти приняли решение о продлении ограничений на иностранные путешествия. Об этом пишет Spiegel.

Как отмечает издание, о таком решении правительство заявит в среду, 29 апреля.

По данным Spiegel, ограничения собираются продлить по меньшей мере до 14 июня.

Данное решение было согласовано немецким МИД с другими министерствами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим многие страны, в том числе и ЕС, приняли решении о закрытии международных границ для борьбы с распространением коронавируса.

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