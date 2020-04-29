Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

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Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1 миллион, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число заражений достигло 1 002 498, умерли 56 749 человек.

В настоящее время США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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