В Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались еще 67 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на столичный оперштаб.

Таким образом, в Москве число смертей достигло 546.

Коронавирусом в столице заразились 48 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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