В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1» заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.

По его словам, о заражении COVID-2019, в первую очередь, свидетельствует не кашель и высокая температура, а нехватка воздуха.

Авдеев порекомендовал внимательно следить за своими ощущениями и обращаться за медицинской помощью при обнаружении первых симптомов.

В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7 346 вылечились.

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