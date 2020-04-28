Собянин продлил запрет на работу салонов красоту и парикмахерских до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на деятельность салонов красоты и парикмахерских в городе до 11 мая. Об этом сообщается в указе градоначальника.
«С 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги», — говорится в документе.
Исключением являются подобные услуги, которые оказываются в онлайн-формате.
Помимо этого в Москве продлен запрет на работу общепита и развлекательных учреждений, а также объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и салонов связи.
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