Москва продлила режим самоизоляции до 11 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 11 мая.

«Поэтому – как бы сложно ни было принимать такое решение – сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится в сообщении.

Мэр написал, что отмена карантина была бы «безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».

В Москве коронавирусом заразились 48 тысяч, скончались 479 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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