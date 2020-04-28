Москва продлила режим самоизоляции до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 11 мая.
«Поэтому – как бы сложно ни было принимать такое решение – сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится в сообщении.
Мэр написал, что отмена карантина была бы «безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».
В Москве коронавирусом заразились 48 тысяч, скончались 479 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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