Путин упрекнул ставящих свою свободу выше безопасности других на фоне коронавируса
Президент России Владимир Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою свободу выше безопасности других на фоне ситуации с коронавирусом.
Об этом он сообщил, обращаясь к россиянам по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса в российских регионах.
Российский лидер отметил, что любые запреты, даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, раздражают и злят.
«Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав», — добавил Путин.
По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.
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